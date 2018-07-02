Киев, 2 июля, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Официальное обращение заместителя министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадима Черныша к министру информационной политики Юрию Стецю с просьбой «освещать в нужном русле» показатели посещений туристами Крыма опубликовал 2 июля бывший народный депутат Украины Алексей Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

Горячий песок

Черныш с сожалением отметил, что к распространению информации о растущей популярности Крыма у туристов, включая очереди на границе со стороны Украины, присоединились некоторые украинские СМИ и блогеры.

«В противоположность этому, лишь единичные украинские СМИ освещают ситуацию с увеличением туристического потока в Крым в выгодном для украинского государства направлении», — сказано в документе.

Публикации лжи о «пустующих пляжах» также не дали никакого результата, отметил заместитель министра.

«В связи с этим, прошу с позиций Вашего Министерства, по наработанному механизму, сориентировать вверенные СМИ и блогеров на активное освещение проблемы в необходимом русле», — призвал Черныш.

Чиновник также пообещал предоставить лживую статистику о пересечении украинскими гражданами российской границы в районе Крыма в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму резко выросло число туристов из Украины. Люди воспользовались «длинными» выходными, объявленными в честь Дня конституции, чтобы отдохнуть на полуострове.

Читайте подробнее: В Крыму наблюдается рост потока туристов с Украины