Токио, 2 июля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. В Японии был съеден гигантский Тихоокеанский осьминог Рабьо, которые ранее верно предсказал результаты национальной команды на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сегодня, 2 июля, пишет Daily Mail.

Алексей Колчин ИА REGNUM Японский болельщик

Осьминога поймал в океане у берегов острова Хоккайдо Кисуо Абэ. Этот моллюск верно предсказал победу сборной Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и поражение от сборной Польши.

Напомним, что Япония смогла выйти в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе. Команда Японии опередила сборную Сенегала по дополнительным показателям — у японцев оказалось меньше желтых карточек за три игры группового этапа.

Сегодня Япония играет против Бельгии в Ростове-на-Дону.

Несмотря на то, что осьминог Рабьо сделал три верных предсказания, Кисуо Абэ отправил его на рынок на продажу. Теперь Абэ рассчитывает, что сможет поймать ещё одного осьминога, который поможет японской сборной дальше.