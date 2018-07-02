Торонто, Канада, 2 июля, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Недалеко от центра Торонто неизвестные устроили стрельбу на улице, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает 2 июля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандит, выстрел, пистолет, убийца

Все четверо пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как очень тяжелое.

По предварительным данным, огонь открыли четверо неизвестных, которых сейчас разыскивает полиция.

Причины и подробности происшествия выясняются.