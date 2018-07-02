Кабул, 2 июля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате теракта в провинции Логар на востоке Афганистана, передаёт 2 июля Tolo News.

Солдаты НАТО в Афганистане

Как сообщается, начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с колонной сил НАТО, однако никто из военнослужащих альянса не пострадал.

Напомним, накануне 19 человек погибли при взрыве в афганском Джелалабаде, куда прибыла делегация представителей местных общин религиозных меньшинств. В числе погибших оказался лидер общины сикхов Автар Сингх Халса.

Ответственность за эту атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).