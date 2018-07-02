Челябинск, 2 июля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. В Челябинске жители микрорайона «Парковый-2» смогли добиться отмены уплотнительной застройки. Застройщик не получит разрешения на строительство одного из домов, не предусмотренного первоначальным проектом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облправительстве.

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Отметим, ранее часть жильцов воспротивились планам по строительству новых домов, которые не были предусмотрены планом и должны быть построены вместо детского сада. Они дошли до губернатора Бориса Дубровского и на личном приёме рассказали ему о нарушениях, допущенных, по их мнению, застройщиком.

В ситуацию вмешались Дубровский и мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Была создана рабочая группа по решению этого вопроса. И даже состоялось её заседание, с участием представителей застройщика. И по итогам было принято решение не выдавать застройщику разрешение на строительство одного из домов.

При этом на строительство двух домов уже выданы разрешения. И их отозвать проблематично, так как будущие жильцы уже оплатили в них квартиры.

А тем временем сами жильцы утверждают, что стройка не останавливается. Также они гадают, на какой именно дом власти не выдали разрешение.