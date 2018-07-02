Мадрид, 2 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Правительство Испании приняло решение переместить шестерых каталонских «сепаратистов» из-под ареста в Мадриде в тюрьмы Каталонии, 2 июля передает агентство Associated Press.

jbusqueta Каталония

Согласно заявлению правительства, перевод политзаключенных, в том числе бывшего вице-президента Каталонии Ореола Юнкераса, состоится 4 — 5 июля. Перемещение «сепаратистов» рассматривается как жест доброй воли перед встречей нового премьер-министра Испании Педро Санчеса и нового главы Каталонии Кима Торры 9 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство и парламент Каталонии в 2017 году были разогнаны Мадридом за объявление независимости региона от Испании. Часть политиков-«сепаратистов» была арестована, часть оказалась в политической эмиграции.

Читайте также: Верховный суд Испании отклонил апелляцию сепаратистов Каталонии