Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Есть желание сказать, что сейчас мы станем свидетелем самого очевидного матча в серии 1/8 финала. Бельгия, несомненно, должна быть лучше Японии. У бельгийцев для этого есть все основания. Они превосходят японцев по классу игроков, они атлетичнее, быстрее, техничнее. У бельгийцев в каждой линии есть суперзвёзды: Тибо Куртуа — на воротах, Ян Вертонген — в защите, Эден Азар и Кевин де Брюйне — в полузащите и Ромелу Лукаку — в нападении. Сборная Бельгии сбалансирована, она играет в футбол, исходя из своих данных. При этом Роберто Мартинес дал отдохнуть ведущим игрокам в матче против Англии.

Fifa.com Япония — Бельгия

Что могут противопоставить Бельгии японцы? Прежде всего, организованность. Но что тактически? Полагаю, что Японии, прежде всего, надо создавать разрывы между линиями бельгийцев. Своего рода формировать прослойки за счёт быстрого движения. Если получится, то у японцев есть шансы.

Меж тем, несомненно, Япония — самая слабая команда на этой стадии чемпионате мира. Она прошла плей-офф благодаря подсчёту жёлтых карточек. В конце матча с поляками японцы устроили ленивый перепас под свист болельщиков. Бельгийцы должны наказать японцев за такой скучный и, чего уж, трусливый футбол.