Москва, 2 июля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Министерство просвещения России планирует начать внедрение в школах электронной системы распознавания лиц. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с преподавателями предметных ассоциаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

«Главная цель для нас — это безопасность. В цифровой школе она будет контролироваться через систему видеоидентификации», — сказал министр.

Как отметила Васильева, на сегодняшний день в российских школах используются десятки вариантов охранных систем, однако система идентификации по лицу не только является надёжной и позволит не пропускать в школы посторонних, но и будет обходиться дешевле, чем другие.

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