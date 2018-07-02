Бойкот «агрессора»: матч Россия — Испания стал главным запросом Украины
Киев, 2 июля, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Запрос «Россия Испания» стал наиболее популярным на территории Украины за минувшие сутки, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Отметим, что максимальное число таких запросов поступило из наиболее русофобски настроенных областей Украины — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской.
Жители Украины также массово искали ссылки на эфир запрещенного «Первого канала».
Напомним, официально трансляции матчей чемпионата мира на Украине осуществляет телеканал «Интер», однако многие неонацистские организации и отдельные активисты призвали бойкотировать просмотр матчей. К примеру, в Чернигове боевики организации С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ходили по барам и ресторанам города и требовали от их владельцев прекратить трансляцию матча с участием российской сборной.
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