Симферополь, 2 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Практически каждый шестой объект массового пребывания людей в Крыму работает с нарушениями автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июля в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

Пожарный шланг

«Более двух с половиной тысяч объектов имеют недочёты в системе противодымной защиты, столько же — в системах автоматического пожаротушения. Почти на 17 тысячах объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеют отделку из легковоспламеняемых материалов», — подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС также добавили, что на многих объектах отсутствуют огнетушители и отмечен низкий уровень подготовки персонала.

«Есть и такие объекты, где персонал вообще не обучен мерам пожарной безопасности и, как следствие, не знает порядка действий при пожаре», — добавили в пресс-службе МЧС Крыма.

Напомним, на текущий момент в судах Крыма рассматриваются материалы на приостановку работы 618 объектов пребывания людей.

По данным прокуратуры РК, уже более 17 тысяч должностных и пяти тысяч юридических лиц были привлечены к административной ответственности.