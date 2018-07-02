Нуакшот, 2 июля, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Мавритании на 31-й саммит Африканского союза, 2 июля передает агентство Associated Press.

MONUSCO Photos Саммит Африканского союза

В аэропорту Нуакшота Макрона встретил президент Мавритании Мохамед Ульд Абдель-Азиз. Позднее планируются переговоры президента Франции с лидерами группы G5 — Sahel.

Франция является страной, поддерживающей блок G5 — Sahel, в который входят Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо. Блок создан для борьбы с терроризмом в регионе.

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