Бишкек, 2 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Трехстороннее соглашение между правительством Киргизии, работодателями и профсоюзами, подписанное в феврале 2017 года, не работает — заседание трехсторонней комиссии ни разу не проводилось, сообщает 2 июля издание KNews со ссылкой на заместителя главы федерации профсоюзов республики Рыскуль Бабаева.

British Library Киргизские всадники. 1807 год.

По его словам, соглашение является главным документом для профсоюзов, но работать оно так и не начало. Данный вопрос должен курировать один из заместителей председателя правительства.

«Но правительство так часто меняется, что нам удалось познакомиться только с одним вице-премьером — Алтынай Омурбековой», — пожаловался Бабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об утверждении нового состава правительства во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым.