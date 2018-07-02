В Киргизии профсоюзы пожаловались на частую смену правительства
Бишкек, 2 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Трехстороннее соглашение между правительством Киргизии, работодателями и профсоюзами, подписанное в феврале 2017 года, не работает — заседание трехсторонней комиссии ни разу не проводилось, сообщает 2 июля издание KNews со ссылкой на заместителя главы федерации профсоюзов республики Рыскуль Бабаева.
По его словам, соглашение является главным документом для профсоюзов, но работать оно так и не начало. Данный вопрос должен курировать один из заместителей председателя правительства.
«Но правительство так часто меняется, что нам удалось познакомиться только с одним вице-премьером — Алтынай Омурбековой», — пожаловался Бабаев.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об утверждении нового состава правительства во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым.