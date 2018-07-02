Женева, Швейцария, 2 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Всемирная торговая организация (ВТО) приняла к рассмотрению иск России в связи с введёнными США дополнительными пошлинами на сталь и алюминий, сообщает пресс-служба организации.

Enrique Mendizabal Символика ВТО

Как отмечается, запрос консультаций, направленный российской стороной, 2 июля был распространён среди членов ВТО.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что помимо России, иски в связи с нарушением Соединёнными Штатами правил ВТО также подали Китай, Канада, Мексика, Норвегия, Индия и Европейский союз.