Москва, 2 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Минобороны России Сирия

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана обсудили проблематику сирийского урегулирования. Также Лавров и Зариф затронули ряд вопросов в российско-иранских отношениях. Отдельно обсуждались итоги Пятого каспийского саммита.