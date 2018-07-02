Ташкент, 2 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. С 15 июля 2018 года в Узбекистане вырастут минимальный размер заработной платы (МРЗП), пенсии, пособия инвалидам и стипендии, сообщает 2 июня издание «Новости Узбекистан» со ссылкой на указ главы государства.

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Согласно документу, МРЗП в республике увеличится на 7%, до 184 300 сумов (1 458 рублей), пенсии по возрасту и пособия по инвалидности — на 7%, до 360 460 сумов (2 851 рубль).

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее повышение социальных выплат в Узбекистане произошло с 1 декабря 2017 года. МРЗП, пенсии и стипендии выросли примерно на 15%.