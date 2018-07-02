Ростов-на-Дону, 2 июля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. На «Ростов Арене» дан стартовый свисток. Так, начался матч между сборными Японии и Бельгии — борьба за выход в ¼ финала ЧМ-2018.

ИА REGNUM Чемпионат Мира по футболу

С первых же минут на поле главного спортивного объекта Ростова-на-Дону вышли нападающийсборной Бельгии Эден Азар и полузащитник Аксель Витсель. Также в составе бельгийской команды — Куртуа, Алдервейрельд, Компани, Вермален, Менье, Де Брёйне, Витсель, Карраско, Мертенс, Э. Азар, Р. Лукаку.

В составе японской команды — Кавасима, Седзи, Нагатомо, Х. Сакаи, Йосида, Сибасаки, Харагуси, Кагава, Инуи, Хасебе, Осако.

Главным арбитром встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу. Помогают ему Джибриль Камара, Эль-Хаджи Малик Самба. Резервный рефери — Бакари Папа Гассама из Гамбии.

ИА REGNUM напоминает, за игрой на «Ростов Арене» наблюдает прибывшая делегация из Бельгии во главе с министром иностранных и европейских дел королевства. Дидье Рейндерс прилетел на Дон вместе с супругой.