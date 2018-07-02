Мехико, 2 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен провести в стране пенсионную реформу, 2 июля передает агентство Reuters.

По словам Карлоса Урзуа, который называется будущим министром финансов при Лопесе Обрадоре, пенсионная реформа станет приоритетом для шести лет президентского срока нового главы государства и его «Движения национального возрождения» (Morena).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля Лопес Обрадор заявил, что готов вернуть Мексику к переговорам по пересмотру НАФТА и вообще намерен «поддерживать хорошие отношения» с США.

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