Тегеран, 4 июля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. После спада протестной активности в Иране полгода назад немногочисленные проявления недовольства периодически случались, но теперь эта страна снова подвержена массовым протестам. Какова их новая волна, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Fabien Dany Великий базар. Тегеран

В редакционной статье Investor’s Business Day вспоминаются события 39-летней давности, когда расшатывание власти шаха шло тоже через волнообразные процессы выражения недовольства, а в центре событий оказался (как и теперь) Центральный рынок Тегерана. Забастовка лавочников оказывается последним предупреждением в адрес власти, ведь эти лавочники как раз настроены на стабильность и спокойствие в стране. Но когда иранский риал с начала весны девальвируется вдвое, а надежды на улучшение ситуации теряются, то и лояльные граждане начинают воспринимать эти события как дорожные знаки на пути к смене власти.

Как сказал влиятельный советник Верховного лидера, генерал Яхья Рахим-Савафи, за протестами — якобы — стоит «сатанинский треугольник» США, Саудовской Аравии и Израиля. В свою очередь аятолла Хаменеи выступил с угрозами в адрес протестующих. Эти заявления оказали на недовольных воздействие катализатора — ведь в подавляющем большинстве участники антиправительственных выступлений не являются западниками-диссидентами, это люди, потерявшие надежду на эволюцию системы. Либералов в этой разномастной толпе немного.

Несмотря на то, что сравнение с революцией 1979 года не может быть абсолютно точным, некоторые особенные черты событий заслуживают рассмотрения. Какие же?

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