Можно ли сравнивать новые волнения в Иране с революцией 1979 года?
Тегеран, 4 июля, 2018, 02:15 — ИА Регнум. После спада протестной активности в Иране полгода назад немногочисленные проявления недовольства периодически случались, но теперь эта страна снова подвержена массовым протестам. Какова их новая волна, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.
В редакционной статье Investor’s Business Day вспоминаются события 39-летней давности, когда расшатывание власти шаха шло тоже через волнообразные процессы выражения недовольства, а в центре событий оказался (как и теперь) Центральный рынок Тегерана. Забастовка лавочников оказывается последним предупреждением в адрес власти, ведь эти лавочники как раз настроены на стабильность и спокойствие в стране. Но когда иранский риал с начала весны девальвируется вдвое, а надежды на улучшение ситуации теряются, то и лояльные граждане начинают воспринимать эти события как дорожные знаки на пути к смене власти.
Как сказал влиятельный советник Верховного лидера, генерал Яхья Рахим-Савафи, за протестами — якобы — стоит «сатанинский треугольник» США, Саудовской Аравии и Израиля. В свою очередь аятолла Хаменеи выступил с угрозами в адрес протестующих. Эти заявления оказали на недовольных воздействие катализатора — ведь в подавляющем большинстве участники антиправительственных выступлений не являются западниками-диссидентами, это люди, потерявшие надежду на эволюцию системы. Либералов в этой разномастной толпе немного.
Несмотря на то, что сравнение с революцией 1979 года не может быть абсолютно точным, некоторые особенные черты событий заслуживают рассмотрения. Какие же?
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