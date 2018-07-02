Москва, 3 июля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 3 июля примет решение по поводу снижения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Депутаты планируют изменить нормы с помощью поправок в другой законопроект — о введении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли. Так, правительство предложило снизить акцизы на 2018 года на 3,7 тыс. рублей за тонну на бензин и на 2,6 тыс. рублей на дизельное топливо.

Причем закону предлагается дать обратную силу — если он будет принят, то нормы распространятся на акцизы с 1 июня 2018 года. Такие нововведения призваны остановить резкий рост цен на бензин, который продолжается в течение последних месяцев.

Кроме того, депутаты также планируют рассмотреть другую инициативу, связанную с распределением доходов от акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Если акцизы будут приняты, то бюджетная система РФ в целом потеряет порядка 103 млрд рублей. Основной урон понесут регионы — их потери составят 60% от общей суммы. Поэтому правительство предлагает установить новые правила распределения средств между федеральным центром и регионами.

Так, до 30 июня 2018 года 42,9% доходов от акцизов уйдут федеральный бюджет, а 57,1% — в регионы. С 1 июля 2018 года бюджеты субъектов РФ будут получать 84,41% доходов от акцизов, а в федеральный бюджет уйдёт только 15,59%. В течение января 2019 года будут действовать особые правила: в региональные бюджеты будет уходить 86,86% доходов от акцизов на нефтепродукты. Но с феврале 2019 года федеральный бюджет станет получать 41,9% доходов от акцизов, а регионы — 58,1%.