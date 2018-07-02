Конья, Турция, 2 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В турецкой провинции Конья 1 июня стартовали военные учения «Анатолийский феникс — 2018», в которых кроме ВС Турции, Азербайджана и Саудовской Аравии принимает участие самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра.

aa.com.tr Учения «Анатолийский феникс — 2018»

В Генштабе ВС Турции сообщили, что целью учений, приводящихся на авиабазе третьего штаба командования ВВС Турции, «является отработка совместных действий ВС четырех стран», в частности эвакуация военного персонала с территории, подконтрольной условному противнику, высадка десанта и сброса парашютистов.

Самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра в качестве независимого государства признала только сама Турция.