Во Львове разбили мемориальную доску Ивану Франко
Львов, Украина, 2 июля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Мемориальная доска, находившаяся на стене дома, в котором жил украинский поэт Иван Франко, была уничтожена неизвестными вандалами, сообщила 2 июля пресс-служба львовского городского совета.
Dr. Bernd Gross
Памятник Ивану Франко в Вене
В горсовете заявили, что табличку восстановят за счет городского бюджета, а также призвали правоохранительные органы найти и наказать хулиганов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Золочев Львовской области неизвестные разрушили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.
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