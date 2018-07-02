Львов, Украина, 2 июля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Мемориальная доска, находившаяся на стене дома, в котором жил украинский поэт Иван Франко, была уничтожена неизвестными вандалами, сообщила 2 июля пресс-служба львовского городского совета.

Dr. Bernd Gross Памятник Ивану Франко в Вене

В горсовете заявили, что табличку восстановят за счет городского бюджета, а также призвали правоохранительные органы найти и наказать хулиганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Золочев Львовской области неизвестные разрушили памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Читайте подробнее: Во Львовской области «декоммунизировали» Пушкина