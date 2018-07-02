Калининград, 2 июля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. В общественной палате Калининградской области пока не готовы обсуждать повышение пенсионного возраста. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила руководитель организации Ольга Аринцева.

«С учётом того, что тема повышения пенсионного возраста появилась 16 июня, я прошу прощения, нам нужно всё-таки время, чтобы провести подготовительные мероприятия», — цитирует Аринцеву радиостанция «Балтик плюс».

По ее словам, сейчас ОП проводит опрос, который — цитата — «у нас очень серьёзный и глубокий».

«Мы сражаемся, мы не хотим, чтобы заседание палаты превратилось в большой шумный крик на потеху публике. Мы хотим, чтобы вышли с заседания палаты с результатом. Вероятно, с тем, какой вы ждёте», — сказала Аринцева.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в конце июня 2018 года член ОП, экс-депутат Калининградской облдумы Соломон Гинзбург опубликовал открыто письмо к своим коллегам, в котором заявил, что «мы не имеем нравственного права поддерживать так называемый «пенсионный» законопроект, внесённый в Госдуму РФ федеральным правительством».

«Предлагаемый проект, направленный на повышение пенсионного возраста, — кара для старшего поколения. Идея реформы должна быть иной. Честная, ответственная власть должна обеспечить соотечественникам достойную жизнь, внося такие проекты, принятие которых позволит сказать гражданам не «сначала мы были нищими, а потом нас обокрали», а «у вас будут здоровье и работа!», — высказался Гинзбург.

Комментируя сегодня планы руководства ОП переноса слушаний по пенсионной реформе, Соломон Гинзбург сказал корреспонденту ИА REGNUM :

«Думаю, что «Единая Россия» просто запрещает. Видимо, дана установка из Москвы делать вид, что ничего не произошло».

Напомним, вчера, 1 июля, в порядка 40 городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Самый массовый митинг состоялся в Омске, где на площадь пришло более 4 тысяч человек.