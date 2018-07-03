Тирасполь, 3 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Осуществление резолюции, требующей вывода российских миротворцев из Приднестровья, означало бы насильственное присоединение Приднестровья к Молдавии. Но те страны, которые проголосовали «за», а значит, согласились на применение насилия и новые жертвы в Приднестровье, не волнуют возможные последствия, если их одобряет совокупный Запад.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

При этом Молдавия забывает как сама, не так уж давно по историческим меркам, получила независимость, и ей в ее выборе никто не препятствовал. Почему же теперь она занимает такую, мягко говоря, недальновидную позицию, голосуя против соседнего Приднестровья?

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