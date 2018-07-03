Москва, 4 июля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Уже месяц, как между новыми вице-премьерами распределены обязанности, пора приступать к обеспечению «национального прорыва», но некоторые исполнители словно продолжают оставаться в режиме ожидания. Как следует понимать затянувшийся выход на старт Юрия Трутнева, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Получив дополнение к списку полномочий (а Трутнев сохранил за собой обязанности полпреда президента в ДФО) в виде контроля вопросов «государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации» и сильно расширив зону своего влияния, Юрий Трутнев за истекший месяц о собственной арктической стратегии практически ничего не сказал. Он озвучил общее понимание важности Севморпути и развития прилегающих к нему территорий, да во время визита на судостроительный комплекс «Звезда» заявил, что судоходство в арктических водах должно развиваться за счет этой дальневосточной верфи. Как он собирается подходить к решению вопросов российского Севера, пока не ясно.

Между тем, как следует из президентского послания Федсобранию и из майского указа, это вопрос огромной важности. А так как разграничение полномочий между вице-премьерами было объявлено «распределением ответственности за выполнение национальных программ проектов, определенных «майским указом» президента», то, получается, за развитие арктических территорий придется отвечать именно Трутневу. Но, по всей видимости, Арктика своего личного федерального защитника всё еще ждет.

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