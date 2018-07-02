Красноярск, 2 июля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Избирком Красноярского края завершил приём документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора региона.

MaxBioHazard Здание администрации Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 июля, в краевой избирательной комиссии, в выборах решили принять участие четыре кандидата. Это депутат регионального Заксобрания Егор Бондаренко, выдвинутый ЛДПР; помощник депутата Заксобрания края Александр Лымпио, выдвинутый «Справедливой Россией»; депутат Заксобрания Иван Серебряков, выдвинутый партией «Патриоты России»; врио губернатора края Александр Усс, выдвинутый «Единой Россией».

Теперь кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр, собрав в свою поддержку подписи 298 депутатов и глав муниципальных образований. Собрать подписи кандидаты должны до 25 июля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в отставку с должности губернатора Красноярского края ушёл Виктор Толоконский, который руководил регионом с 2014 года. Врио губернатора был назначен Александр Усс, который с 1998 года являлся председателем краевого парламента. Выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года.

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Напомним, КПРФ не стала выдвигать своего кандидата на выборы губернатора края, заявив о поддержке единоросса Александра Усса.