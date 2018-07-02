Москва, 2 июля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В Москве прошел круглый стол активистов и экспертов Общероссийского народного фронта, в ходе которого обсуждались предложения ОНФ в части реформирования пенсионной системы.

Onf.ru Круглый стол ОНФ

В частности, представители ОНФ сочли необходимым обеспечение ряда гарантий для возрастных работников, а именно: обеспечить сохранение рабочих мест для граждан за пять лет до выхода на пенсию по старости посредством расширения в законодательстве понятия «предпенсионный возраст» с соответствующими гарантиями; ввести дополнительные гарантии трудоустройства граждан предпенсионного возраста посредством фиксации обязательной квоты рабочих мест в компаниях и организациях с государственным участием; создать условия на рынке труда, упрощающие поиск работы и трудоустройство для граждан предпенсионного и пенсионного возраста (специальные ярмарки вакансий, трудовая мобильность и маятниковая трудовая миграция); гарантировать обязательный учет региональных особенностей продолжительности жизни, при необходимости корректировать в переходный период сроки выхода на пенсию жителей отдельных регионов; увеличить переходный период, в течение которого будет происходить повышение пенсионного возраста, в полтора раза (на 50%), тем самым уменьшая на треть шаг, предлагаемый правительством РФ.

В качестве стимулирующих и компенсационных мер представители ОНФ предлагают предоставить возможность досрочного выхода на пенсию гражданам при условии соответствующего сокращения выплачиваемого пенсионного обеспечения; предоставить возможность увеличения пенсионного обеспечения для граждан, отказавшихся выходить на пенсию в установленные законом сроки и продолжающие трудовую деятельность; разработать комплекс мер, стимулирующих работодателей обеспечивать занятость граждан старшего поколения; разработать и принять государственную программу профессиональной переподготовки и обучения граждан старшего поколения с учетом наиболее востребованных профессий; создать механизм государственного прямого субсидирования работодателей, проводящих обучение и переобучение граждан старшего поколения на собственном предприятии с гарантированным последующим их трудоустройством; предоставить право возможности выхода на пенсию женщинам, достигшим возраста 55 лет и имеющим трех и более детей; разработать комплекс мер, обеспечивающих устойчивую динамику повышения пенсионного обеспечения граждан страны; разработать комплекс мер по обеспечению финансовой наполняемости и долгосрочной устойчивости пенсионного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственным законопроектом предусматривается повышение возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, до 65 лет у мужчин и 63 лет — у женщин. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе.