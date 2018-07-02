Берлин, 2 июля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Иранский дипломат задержан в Германии по подозрению к причастности к планированию теракта во Франции, сообщает 2 июля пресс-служба прокуратуры Бельгии.

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Уточняется, что задержанный дипломат контактировал с ранее задержанными в Брюсселе выходцами из Ирана, готовившими взрыв на встрече иранской оппозиционной партии во Франции.

«Один из тех, кто контактировал с задержанными, Ассадолах А., 1971 года рождения, является гражданином Ирана. Он был задержан в Германии. Это иранский дипломат при посольстве в Вене», — цитирует ТАСС текст сообщения бельгийской прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Бельгии были задержаны два человека, готовившие бомбу, которую якобы собирались взорвать во Франции на встрече иранской оппозиционной партии.