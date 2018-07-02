Москва, 2 июля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин стал первым кандидатом, предоставившим в Мосгоризбирком подписи избирателей и муниципальных депутатов, а также другие необходимые документы для регистрации кандидатом на пост мэра столицы. Об этом сообщил телеграм-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве 2 июля. Всего в Мосгоризбирком Собянин вместе с волонтёрами подал 39 тыс. 689 подписей, или 17 коробок с подписями в свою поддержку.

Kremlin.ru Сергей Собянин

Отметим, минимальное необходимое число подписей для регистрации кандидата составляет 36 тыс. 081, а минимально возможное количество подписей муниципальных депутатов — 110. Сообщается, что Собянин набрал 115 подписей муниципальных депутатов.

Действующий мэр Москвы также представил членам Мосгоризбиркома документы о том, что не имеет зарубежных счетов и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кроме того, как заявил глава избирательного штаба Собянина Константин Ремчуков, 2 июля в Мосгоризбирком были поданы заявления от претендентов в члены Совета Федерации от города Москвы.

В итоговый список вошли член Совета Федерации от исполнительных органов власти города Москвы Владимир Долгих, бывший помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин и член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня начал официальную работу предвыборный штаб кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Выборы главы города пройдут 9 сентября в Единый день голосования.

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