Киев, 2 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Журналиста телеканала «Дождь» Алексея Коростелёва не пустили на Украину, сообщил журналист 2 июня в комментарии телеканалу «Громадське».

Леонид Соломаткин. Бродячий музыкант. 1871

По словам Коростелёва, пограничники посчитали, что у него недостаточно денег для проживания на Украине и нет приглашения, хотя журналист заявил, что едет на стажировку, а также имеет все необходимые документы, включая бронь в отеле, а также обратные билеты.

После четырехчасового разбирательства пограничники отвели Коростелёва в транзитную зону аэропорта «Борисполь» и заявили, что он должен покинуть страну ближайшим рейсом до Кишинева.

«До Москвы билет не купили, паспорт не отдают. <…> мне даже важнее паспорт забрать, который мне пообещали отдать при посадке», — рассказал журналист.

Коростелёв не знает, с чем на самом деле может быть связан запрет на въезд. По его словам, это может быть как своеобразная «месть» за вчерашнюю победу сборной России по футболу над сборной Испании, так и влияние так называемого «дела Бабченко».

Читайте также: Ждите! В СБУ пообещали продемонстрировать «русский след» в деле Бабченко

Напомним, 26 июня украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста Евгения Примакова и сотрудницу телеканала RT Полу Слиер. Российские журналисты ехали в Киев на конференцию ОБСЕ, посвященную свободе слова.

Читайте подробнее: Отказ Киева пустить журналистов на конференцию ОБСЕ парадоксален — AIB