Париж, 3 июля, 2018, 06:01 — ИА Регнум. В результате обсуждения миграционного вопроса на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение, согласно которому Европа согласилась: прибывшие мигранты не должны будут обязательно размещаться в стране первого въезда. Какие еще были приняты решения в отношении столь наболевшего в ЕС вопроса, рассказывает автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Europa.eu Обсуждение. Саммит ЕС в Брюсселе

Принята «возможность создания платформ высадки в третьих странах под руководством управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев». Платформы будут создаваться вне ЕС с тем, чтобы побудить, например, ливийскую или тунисскую береговую охрану вернуть в эти центры задержанных мигрантов в море. Правда, издание Le Parisien (Франция) поспешило отметить, что «ни одна страна не предложила разместить их [платформы] на своей территории, а Албания и Марокко, например, уже высказались против».

Еще одна инициатива — «создание (приемных) центров в европейских государствах, но только на добровольной основе и с европейским коллективным управлением». Принять такие центры, по информации Les Echos, вызвалась только Греция.

В итоге взрыва, которого опасалась Ангела Меркель, удалось избежать, а Эммануэль Макрон сказал:

«Европа еще долго будет жить с миграционным давлением, которое придет из бедных стран, переживающих кризис. Мы не остров, и мы должны успешно справиться с этой проблемой [мигрантов], будучи верными нашим ценностям, защищая наши народы и национальное единство».

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