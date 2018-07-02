Москва, 2 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя в буфетах и закусочных внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Стакан с напитком

Так, по данным авторов законопроекта, существующий сегодня запрет на продажу алкоголя с 23 до 8 часов недобросовестные лица легко обходят — точка продажи имитируется под организацию услуг общественного питания, на которую запрет не распространяется.

«При этом алкогольная продукция продается в неприспособленном для этих целей торговом зале стационарного торгового объекта под видом «закусочных», «рюмочных», «буфетов», «баров», — отмечают авторы законопроекта.

Так, действующий закон не предусматривает жестких критериев к таким типам общественного питания. При этом, подчеркивают авторы законопроекта, лицензия на продажу алкоголя бывает двух типов: для магазинов и предприятий общественного питания.

«Законом, по сути, запрещается лишь торговля на вынос в предприятиях общественного питания, при этом в ситуации, когда по одному и тому же месту осуществления лицензируемой деятельности имеются обе лицензии, данный запрет применим быть не может», — отмечают парламентарии.

В связи с этим авторы инициативы предлагают запретить выдавать таким организациям сразу две лицензии, чтобы лишить злоумышленников возможности обходить закон.