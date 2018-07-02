Самара, 2 июля, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Самаре встретились сборные Мексики и Бразилии. После первого тайма на табло тоскливо мерцали нули. Более того, Мексика, не являющаяся фаворитом данной встречи, атаковала острее и агрессивнее. «Ацтеки» были лучше бразильцев, прежде всего, в движении. Меж тем самый опасный момент первого тайма возник как раз-таки у ворот мексиканцев. Неймар выскочил к воротам мексиканцев под острым углом, но не смог переиграть Гильермо Очоа.

Fifa.com Матч Бразилия — Мексика

Однако уже во втором тайме лучший игрок мира по собственной версии добился своего. В этом ему помог бразильский полузащитник Виллиан, поигравший в России и на Украине. Он на скорости Усэйна Болта ворвался на край штрафной и сделал зрячий прострел во вратарскую. Опытнейший защитник «ацтеков» Рафа Маркес не разобрался, Гильермо Очоа остался не удел, и Неймар в каратистстком подкате срезал мяч в уже пустые ворота.

Бразилия, в отличие от многих фаворитов, на этом мундиале действует с изящной жестокостью киллера. Вот и после гола Неймара она стала «сушить» игру. А за две минуты до конца матча удвоила результат. Отличился «джокер» бразильцев на ЧМ-2018 Роберто Фирмино. Начал же атаку Неймар, который, промчавшись мимо мексиканцев, остался один на один с Очоа, но пробить его вновь, как и в первом тайме, не смог. Однако мяч добил Фирмино.

Надо сказать, что Неймар — одна из трёх главных звёзд чемпионата. Две остальные — Лионель Месси и Криштиану Роналду — уже покинули мундиаль. Неймар остался. Он забивает, он участвует в атаках, но — его всё равно критикуют. Во многом за симуляцию, которую бразилец позволил себе уже в первом матче чемпионата со швейцарцами. Вот и с мексиканцами он отличился. Упав на газон, бразилец зажал мяч между ногами, а когда мексиканец постарался отобрать его у него, без нарушения правил, принялся истошно кричать, держась за ногу.

Тем не менее Бразилия проходит в четвертьфинал. И сделала она это, что называется, на стиле. Более того, Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира: на её счету — 227 голов. Мексика же в седьмой раз в истории выходит в 1/8 финала чемпионатов мира и проигрывает там. Симпатичная, но не практичная сборная.