Москва, 3 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию научных работ, сообщает ИА REGNUM.

За работой

Запретить рекламу услуг по написанию выпускных и аттестационных работ предложило правительство РФ. Такая реклама, в том числе в СМИ, по мнению авторов, оказывает негативный эффект на качество подготовки студентов, а также на результаты оценки научной квалификации.

Госдума намерена поддержать законопроект в первом чтении и таким образом приравнять рекламу услуг по написанию дипломных работ, рефератов, курсовых и прочее к рекламе наркотиков, взрывчатых веществ и сигарет.