Тбилиси, 2 июля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Компания «Систра» проводит в Тбилиси исследование об организации общественного транспорта на грант Европейского банка реконструкции и развития, сообщает 2 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на мэра города Каху Каладзе.

Alexxx1979 Тбилиси

По его словам, исследование поможет принять решение об оптимальной схеме организации общественного транспорта с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, Тбилиси является одним из самых грязных городов — загрязнение воздуха превышает норму в 2,9 раза.