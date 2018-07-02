Берлин, 2 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил журналистам, что оказался в «немыслимой» ситуации, но «не позволит» канцлеру Ангеле Меркель себя уволить, 2 июля передает агентство Associated Press.

(сс) Michael Panse Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

«Я не позволю себя уволить канцлеру, которая стала канцлером только из-за меня», — заявил Зеехофер журналистам в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июня из-за разногласий с Меркель по вопросам миграционной политики Зеехофер заявил, что готов сложить с себя полномочия главы МВД ФРГ и председателя ХСС Баварии.

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