Рим, 2 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Священник из церкви небольшого городка Вилла Росса в понедельник, 2 июля, посвятил свою проповедь «обличениям» вице-премьера страны Маттео Сальвини, и это привело к преждевременному исходу части его паствы из храма, сообщает Libero Quotidiano со ссылкой на местные издания.

Беллеи, Гаэтано. Рука победителя. 1919

Часть прихожан покинули церковь из-за протеста против избыточной политизации богослужения, объяснил журналистам один из тех, кто вышел из храма:

«Когда священник в церкви во время мессы занимается политикой — это позор. Вполне достаточно было сказать о необходимости помогать ближнему. Зачем вообще понадобилось произносить фамилию Сальвини?».

Недовольство дона Федерико Помпеи вызывает политика нового итальянского правительства по вопросу о нелегальной миграции, объясняет издание.

Ранее глава католической Церкви папа Франциск также дистанцировался от действий новой итальянской власти, дав понять, что не считает их политику верной.

В свою очередь сформировавшие коалиционное правительство «Лига» и «Движение 5 звезд» заявляют о своей приверженности традиционным христианским ценностям, а всем с тем считают себя правыми в вопросе о нелегальной миграции: они уверены, что помогать североафриканским и ближневосточным «ближним» нужно «у них дома», а не методом их незаконной и небезопасной перевозки в Европу.