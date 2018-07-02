Калуга, 2 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. С 1 июля в России выросли тарифы на ЖКХ, в среднем на 4%. Это происходит ежегодно, поднимают цены в соответствии с решением государственного регулятора (ФАС) федеральные и региональные монополисты. Ситуацию с повышением платы за коммунальные услуги прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM калужский эксперт по вопросам ЖКХ Владимир Житов.

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По его словам, тарифы на жилищные услуги в Калуге не менялись уже 10 лет, или с 2008 года, за исключением отдельных позиций, которые фактически не относятся к жилищным услугам, а являются транзитными платежами в интересах структур «Газпрома», электроэнергетиков, утилизаторов ТБО и так далее. С таким же трендом растёт задолженность за услуги ЖКХ.

«Виноваты во всём управляющие компании ЖКХ — так выгодно, — уверен Житов. — Должен же быть кто-то крайний в этом процессе. Объясняется эта «гонка собаки за своим хвостом» российскими властями — инфляцией. Всем «наивным» экономистам давно понятно, что инфляция — это объяснение узаконенного воровства властями у населения и предпринимателей, работающих в конкурентном рынке. Начинается этот рукотворный и управляемый процесс властями с загадочного слова — таргетирование инфляции (борьба с инфляцией), то есть с курсовой разницы рубля и определением цены денег в пользу ростовщического капитала околовластных паразитических банков, а продолжается повышением цен на энергоносители монополистов — выполняющих функцию централизованного пылесоса по отсасыванию добавленной стоимости конкурентного сектора экономики с целью её трансформации в сверхприбыли (дивиденды частных лиц) и частичного отчисления в федеральный бюджет».

По мнению эксперта, этот процесс стал возможен и продолжается после изъятия, в том числе и через завышенные тарифы, у предприятий оборотных средств и перевода всей экономики РФ на «ростовщическое» кредитование в 90-х годах прошлого столетия.

«Для исключения из лексикона слова «инфляция», — считает Житов, — необходимо совершить два действия: единоразово, за счёт государственного банковского капитала, наделить все базовые крупные предприятия страны для текущей деятельности беспроцентными оборотными средствами и строго следить со стороны государства за нормативом их остатков. Кредитование использовать только для модернизации производства и новых проектов со ставкой 1−2% и отменить повышение тарифов на внутреннем рынке на энергоносители со снижением их до экономически обоснованного уровня с переводом функционирования этих предприятий в рамки антимонопольного законодательства и принципов бенчмаркинга (с ликвидацией всех сбытовых и посреднических компаний на рынке энергоносителей)».

«Новый состав правительства РФ, состоящий в основном из представителей Минфина — априори с монетарным мышлением, которое противоречит процессу развития, не оставляет россиянам надежды на эти перспективы. Только смена состава правительства РФ на национально-ориентированных профессионалов может вселять надежду. Вот почему все заявленные инициативы правительства РФ прямо противоречат политике роста благосостояния народа и могут привести к социальным потрясениям уже осенью 2018 года», — считает эксперт из Калуги.

Напомним, по данным министерства конкурентной политики Калужской области, в Калуге с 1 июля 2018 года тарифы на холодную воду поднялись на 5% до 27,25 рубля за кубометр, горячее водоснабжение и отопление — до 1 962,79 рубля за Гкал, газоснабжение — на 3,4% до 8,1 рубля за кубометр. Электроснабжение подорожает на 3,6% для домов с газовыми плитами (до 4,6 рубля за кВт. ч) и на 3,5% для помещений с электроплитами (до 3,22 рубля).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов региона усилить работу с должниками и проводить её в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

«Долги накапливаются из-за того, что управляющие компании вовремя не рассчитываются с «Водоканалом» и «Теплосетью». Всё взаимосвязано. Земля должна гореть под ногами у тех, кто пришёл на рынок управления жилым фондом для того, чтобы воровать деньги граждан. Их имена должны быть известны всем. Нужно на каждом подъезде размещать информацию о том, что этот дом находится в управлении недобросовестной компании с указанием фамилии её руководителя», — заявил Анатолий Артамонов.