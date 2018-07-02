Москва, 2 июля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Росздравнадзор предлагает ввести ответственность за повторную продажу лекарств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Лекарства и деньги

«Нужно вносить обязательную ответственность за продажу ранее проданного лекарства», — сказал глава ведомства, подчеркнув, что «раз оно уже было продано, оно фактически уже продаваться не может».

С точки зрения Росздравнадзора, доказывать, что препараты были фальсифицированными, недоброкачественными — «бессмысленный процесс».

Говоря о предварительных итогах введения маркировки, Мурашко сообщил, что новые меры позволили выявить правонарушения на сумму свыше 500 млн рублей.

Комментируя реализацию проекта, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») отметил, что «закупленные в рамках госконтрактов дорогостоящие лекарства похищались и потом повторно продавались в других регионах».