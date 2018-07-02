Киев, 2 июля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Действующая центральная избирательная комиссия Украины законна, легитимна и может продолжать работу, если парламент не переизберет состав. Об этом 2 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политолог, директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Порошенко. Луна. Черт. Сон

«Она законна, легитимна и сможет работать, если парламент не сформирует новый состав… ЦИК формируется ветвями власти — президентом и Верховной радой. Если сейчас нет механизма согласования интересов с учетом интересов фракций, в том числе оппозиционных — это «хотелки» (между фракциями идут политические торги)», — пояснил Ермолаев.

При этом он выразил уверенность в том, что Рада не сможет «сформировать сбалансированную центральную избирательную комиссию в ситуации, когда отсутствует как таковая политическая коалиция».

«Коалиция по определению должна быть политическим большинством, там нет проблемы договориться», — напомнил Ермолаев.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко пытается спровоцировать парламентский кризис, чтобы распустить Раду.

«Президент имеет парламент, который является зеркалом его собственной команды… Других возможностей разогнать парламент, как спровоцировать кризис, у президента нет. А парламент не собирается поддаваться на провокацию… Спекуляции на Конституции могут сыграть с нами в злую шутку, потому что сегодня Конституция превращена в боевую листовку… Эта Конституция не работает не потому, что мы каждый раз избираем плохой состав или что-то опять с полномочиями не так. Государство как орудие управления нами в руках определенного класса», — подчеркнул Ермолаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Порошенко заявил, что пока украинское общество не созрело к коренным изменениям Конституции.

«Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц. Это основной закон Украины… Коренные изменения в Конституцию должны созреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными», — сказал Порошенко.

Напомним, у 13 из 15-ти членов ЦИК Украины завершился срок полномочий. В начале февраля 2018 года президент Порошенко внес в Раду представление относительно обновления состава центризбиркома. В конце июня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в июле парламент рассмотрит вопросы назначения нового состава ЦИК и аграрной политики.

«Есть много вопросов, которые необходимы для нашего плана по выполнению Соглашения об ассоциации. Собственно, рассматривая такие масштабные законы, как антикоррупционный суд и национальная безопасность, мы немного замедлили наш темп по принятию законов, которые необходимы для выполнения Соглашения об ассоциации. Поэтому на следующей неделе будет уделено большое внимание и законам об имплементации Соглашения об ассоциации», — рассказал Парубий.