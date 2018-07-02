Тбилиси, 2 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили называет заявление экс-президента и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили оскорбительным и советует ему обращаться со своими требованиями к тем, кто его боится. При этом Абашишвили назвал Саакашвили «президентом» и пояснил, что Маргвелашвили лично его гражданства не лишал.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Вчера мы услышали очередное неадекватное заявление президента Саакашвили. Он очень хорошо знает, что президент Маргвелашвили его гражданства не лишал. Наоборот, он сам совершенно умышленно отказался от грузинского гражданства взамен на украинское», — пояснил Абашишвили в эфире телекомпании «Рустави-2», в вечерней передаче которой 1 июля сам Саакашвили потребовал от нынешнего президента Грузии вернуть ему гражданство.

На вопрос о том, вернет ли Маргвелашвили гражданство третьему президенту Грузии, Георгий Абашишвили посоветовал экс-президенту обратиться с этим требованием к тем представителям бывшей или нынешней власти, которые его (Саакашвили) действительно боятся. Он также заявил, что за весь период, прошедший после лишения его грузинского гражданства, Михаил Саакашвили ни разу с просьбой о восстановлении ему гражданства к нынешнему президенту не обращался.

Аналогичным образом комментируют требование Михаила Саакашвили депутаты парламентского большинства, которые утверждают, что никто в Грузии, в частности, в правящей партии, Саакашвили не боится. А также поясняют, что экс-президент лишился грузинского гражданства после того, как сам же принял украинское, и это было предусмотрено действовавшим на тот момент законодательством.

Как известно, в марте 2018 года парламент Грузии утвердил очередные поправки в Конституцию и действующее законодательство, допускающие для граждан Грузии двойное гражданство. Изменения вступят в силу после инаугурации нового президента, который будет избран нынешней осенью. Авторы законодательных изменений мотивировали их необходимость заботой о тех гражданах Грузии, которые вынужденно брали гражданство другой страны с целью получения работы за рубежом.

Михаил Саакашвили в передаче «Воскресные акценты» обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили, назвал его абсолютным трусом и призвал вернуть ему грузинское гражданство, если у того осталась хоть капля смелости.

Соратники экс-президента в Грузии заявляют, что Саакашвили обязательно вернется в Грузию очень скоро, независимо от того, вернут ему грузинское гражданство или нет, и не скрывают нежелательных последствий от такого возвращения для правящей «Грузинской мечты» и «реального правителя» Бидзины Иванишвили.

«Президент Михаил Саакашвили обязательно прилетит в Грузию как рядовой гражданин. А потом уже Иванишвили решать, что он будет делать. Я не сомневаюсь, что Михаил Саакашвили вернется в Грузию, но не будет устраивать революций, как думает «Грузинская мечта». Революции устраивает не оппозиционная партия. Просто когда один узкий правящий клан богатеет, а остальная Грузия беднеет, Иванишвили не должен удивляться, что он стал неприемлемым правителем», — заявил, комментируя тему один из лидеров «Национального движения» Никанор Мелия.

Напомним, что Михаил Саакашвили лишился грузинского гражданства после того, как президент Украины Порошенко присвоил ему украинское гражданство. Позднее Саакашвили перешел в оппозицию к Порошенко, из-за чего в конце-концов был лишен и украинского гражданства, а затем выдворен из страны. В настоящее время экс-президент Грузии вместе с семьей живет на родине своей супруги в Голландии.