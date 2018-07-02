Минск, 2 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что самым действенным оружием современности стали так называемые «фейковые» новости. Слова Лукашенко передает сегодня, 2 июля, агентство БЕЛТА.

ИА REGNUM Лукашенко

«Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и «взрывают» общество изнутри», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, в начале июня генеральная прокуратура Белоруссии предложила ввести уголовную ответственность за распространение недостоверной информации в интернете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, словосочетание «фейковые новости» в широкий оборот ввел президент США Дональд Трамп, которые столкнулся с резкой, необоснованной, а подчас и совершенно оголтелой критикой со стороны американских СМИ, аффилированных с Демократической партией США.

Именно «фейковые новости», по мнению Трампа, являются самым главным врагом США.