Вашингтон, 2 июля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Белый дом не подтвердил, но и не опроверг сообщения в СМИ о подготовке второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом сообщает CBS со ссылкой на старшего советника американского президента Келлиэнн Конуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ранее появилась информация о том, что Трамп и Ким Чен Ын могут провести переговоры предстоящей осенью на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На текущей неделе госсекретарь США Майк Помпео должен вновь отправиться с визитом в Пхеньян. Как отметил советник президента США, у Помпео и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона готов план того, как стороны могут приступить к конкретным шагам по реализации договорённостей, достигнутых на переговорах лидеров США и КНДР.

Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре.