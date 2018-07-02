Гулистан, Узбекистан, 2 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Основной причиной разводов в Сырдарьинской области Узбекистана являются отсутствие взаимопонимания между супругами (22,5%), бедность (15,6%) и вмешательство в семью третьих лиц (15%). Об этом сообщает агентство УзА со ссылкой на данные социологического опроса исследовательского центра «Оила» при кабинете министров Узбекистана.

Василий Васильеви. Узбекская женщина в Ташкенте. 1873

Ранее в ходе визита в Сырдарьинскую область президент республики Шавкат Мирзиёев поручил выяснить причины относительно высоких показателей разводов в регионе.

Заведующая домом бракосочетания города Гулистан Лола Мурадова считает, что ситуацию можно исправить через пропаганду заключения брачных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Мирзиёев высказался против двоеженства и предложил ввести законодательный запрет этого обычая. Имамы, проводящие обряд бракосочетания никах (религиозная регистрация брака у мусульман), будут привлекаться к уголовной ответственности.