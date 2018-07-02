Москва, 2 июля, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Визит парламентариев США в Россию может послужить интенсификации межгосударственных парламентских контактов между двумя странами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

«Конечно, мы рассчитываем, что визит американских сенаторов и конгрессменов послужит устойчивой интенсификации парламентских контактов. Это первая такая встреча в стенах Государственной думы с мая 2013 года», — заявил Слуцкий.

Российские парламентарии надеются обсудить в ходе встречи все ключевые проблемы двусторонней и международной повестки дня, подчеркнул он.

«В том числе сирийского урегулирования, формирования архитектуры безопасности во многих регионах планеты, а также возможные аспекты сотрудничества для размораживания российско-американского диалога и его последующего вывода на нормальную траекторию», — перечислил он.

Напомним, 3 июля спикер нижней палаты парламента Российской Федерации Вячеслав Володин проведёт встречу с делегацией Конгресса США. В Москве американские делегаты пробудут до 5 июля и за это время встретятся с представителями Совета Федерации, Госдумы и МИД России.