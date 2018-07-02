Газа, Палестина, 2 июля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Солдаты армии Израиля открыли огонь по четверым палестинцам, пытавшимся штурмовать пограничные заграждения на границе с сектором Газа, 2 июля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Сообщается, что один палестинец был убит, один получил тяжелые ранения, один арестован. Военные называют свои действия «предотвращением угрозы суверенитету Израиля и попытки нанести ущерб инфраструктуре безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе столкновений с полицией и военными на границе сектора Газа и Израиля с конца марта погибли не менее 130 палестинцев, тысячи человек получили ранения. Потерь со стороны сил безопасности Израиля нет.

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