Санкт-Петербург, 2 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Средне-Невский судостроительный завод показал пассажирский катамаран «Грифон» (проект 23 290) губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Об этом сообщили в понедельник, 2 июля, в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский катамаран «Грифон»

Напомним, не имеющее российских аналогов судно создано в сотрудничестве ОСК и «Роснано». Корпус катамарана выполнен из композитных материалов с применением углеродных тканей портфельной компании «Роснано» — «Препрег-СКМ».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Грифон» был показан чиновникам и журналистам в сентябре 2017 года. Тогда генеральный директор судостроительного завода Владимир Середохо провел экскурсию по судну для вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Мовчана, председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса и вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Евгения Загороднего.

Катамаран может перевозить до 150 пассажиров по рекам и в прибрежной морской зоне. При необходимости судно может быть переоборудовано для экскурсионных поездок, а также транспортировки грузов.

Как заявляют разработчики судна, катамаран может использоваться для развозки туристов с больших круизных лайнеров, прибывающих в Морской порт Санкт-Петербурга. Низкая надстройка позволяет ему проходить под мостами Невы в любое время суток.

Длина судна проекта 23 290 — 26 метров, ширина — 9 метров, водоизмещение — 75 т, дальность плавания — до 1000 км с удалением от места убежища до 20 миль. Максимальная скорость — 29,5 узлов, осадка — 1,5 метра. Экипаж — 3 человека. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны до 2 м (волнение моря в 4 балла).