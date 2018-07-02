Москва, 2 июля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 3 июля проведет встречу с американскими конгрессменами в Москве. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. МИД

Напомним, 19 июня стало известно, что члены Конгресса США готовятся к поездке в Москву, где они должны провести ряд встреч с представителями российских властей.

Российские дипломаты выразили надежду, что визит делегации американских законодателей поможет в деле восстановления российско-американских отношений.

В МИД РФ подтвердили, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с конгрессменами, которые прибудут в Москву. Темы встречи не называются, но речь, скорее всего, пойдёт о состоянии российско-американских отношений.