Бишкек, 2 июля, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Группа депутатов Жогорку Кенеш (парламента) Киргизии внесла на общественное обсуждение законопроект, который предлагает ввести с 2020 по 2030 год мораторий на охоту, сообщает 2 июля издание АКИpress.

Архары

Депутаты предложили запретить охотиться на архаров (горный баран), козерогов (горный козел), косулей, маралов и кабанов. Инициаторы законопроекта ссылаются на европейский и африканский законодательный опыт.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеш подготовили законопроект о моратории на охоту еще в 2015 году. Однако правительство республики проект не одобрило. Позднее документ был внесен на рассмотрение, но в марте 2017 года отклонен.