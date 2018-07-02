Симферополь, 2 июля, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Сильного града в Нижнегорском районе Крыма, принесшего серьёзный экономический ущерб республике, можно было избежать, если бы работе градобойной службы не помешали пролетавшие в это время пассажирские самолёты. Об этом 2 июля заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Град

«Антиградовая служба не сработала, так как из Симферополя не дали разрешение на выстрелы из-за пролетавших в этом районе сразу шести самолётов», — уточнил министр.

По его словам, предварительно площадь повреждений — 395 га.

«Не исключено, что цифры еще могут поменяться, так как информация постоянно обновляется», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного града, который прошёл в Нижнегорском районе Крыма, властями РК была объявлена чрезвычайная ситуация. По предварительным данным, ущерб садоводов и виноградарей составил около 55 миллионов рублей.