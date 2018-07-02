Орел, 2 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Юрий Грымов покинул пост советника врио губернатора Орловской области по культуре, на который был назначен в январе этого года. Об увольнении стало известно сегодня, 2 июля, таким образом, проработал он в должности около полугода.

Natalya Raevskaya Юрий Грымов

Грымов написал заявление по собственному желанию. Последним рабочим днем его в Орловской области стала пятница, 29 июня. На своей странице в соцсети он сообщил, что его работа в Орловской области завершена, и он «доволен тем, что получилось, даже очень».

«Были придуманы и разработаны десятки разных проектов. Набросал для себя своего рода отчет — вышло более 90 пунктов. Это фактически программа развития культурной сферы, на которую теперь могут опираться команда губернатора и правительство области. Главное — составлен бюджет развития культуры на следующий год, совершенно адекватный, без излишеств, и в финансовом смысле, и по содержанию. Надеюсь, что те проекты, которые были запущены, продолжат свое существование. У региона есть огромный творческий потенциал, который обязательно принесет свои плоды», — написал Грымов.

«Юрий Вячеславович — очень талантливый, креативный, разносторонний человек. Насколько я знаю, он планирует сосредоточится на собственных проектах, которым из-за работы он не мог уделять должного внимания. Тяжело работать сразу на два региона. Для того, чтобы добиться результатов, надо выбирать и сосредоточиваться на чем-то одном. Да и в целом государственная служба — это непростая стезя, накладывающая на человека много ограничений и занимающая абсолютно все время. Поэтому я с понимаем отношусь к такому решению», — цитирует «Комсомольская правда« главу региона Андрея Клычкова.

Как сообщало ИА REGNUM, известный российский режиссер был назначен на должность советника врио губернатора в январе 2018 года. Сам Клычков тогда заявил, что на помощь Грымова в регионе рассчитывают, прежде всего, в подготовке празднования 200-летия писателя Ивана Тургенева.

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